RT: أنباء عن استقالة مسؤولين ايرانيين رفيعي المستوى

أفادت قناة "RT" بـ"أنباء عن استقالة نائب الرئيس الإيراني ​إسحاق جهانغيري​، وأمين ​مجلس الأمن​ القومي ​علي شمخاني​ ، والمتحدث باسم ​الحكومة​ ​علي ربيعي​".

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