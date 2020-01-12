النشرة: رئيس الوزراء السوري وصل الى طهران على رأس وفد

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن رئيس الوزراء السوري ​عماد خميس​ وصل الى ​طهران​ على رأس وفد يضم وزير الخارجية ​وليد المعلم​ ووزير الدفاع ​علي ايوب​ وعدد من الوزراء.

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