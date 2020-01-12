شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة البرلمان: نحتاج خطة للوصول بعدد السائحين لـ50 مليون وافد سنوياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن عدد السائحين الذين جاءوا إلى مصر فى 2014 زاد بشكل كبير مقارنة بعدد السائحين الذين زاروا مصر فى 2010 حيث زار مصر فى 2014 قرابة 14.7 مليون سائح ، لكن حقيقة الأمر أن مصر بما بتملكه من مناخ معتدل طوال العام وشواطئ رملية وجميع أنواع السياحة الشاطئية والثقافية والعلاجية يجب أن تستحوذ على رقم يقرب من 50 مليون سائح سنويا.

أضاف عبده لــ"الخليج 365"، أنه يجب على الدولة أن تضع السياحة كما فعل الجنرال فرانكو حينما تولى رئاسة إسبانيا ووضع السياحة كأهم القضايا الوطنية أمام نصب عينيه.

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وأكد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن السياحة تدر دخلا كبيرا لإسبانيا يصل إلى 80 مليار دولار سنويا، فى حين أن السياحة تدر لمصر قرابة الـ 12.6 مليار دولار وفقا لما أعلنه البنك المركزى وهذا رقم ضئيل لما تملكه مصر من إمكانيات فمصر ليست أقل من إسبانيا واليونان خاصة وأنه على سبيل المثال فإن الشمس تواجدت فى شهر يناير فى مصر فى نفس الوقت لا يحدث ذلك فى أوروبا كلها التى يكسوها الجليد.

وطالب "عبده" ، بتدريس السياحة كمادة ضمن المنهج التعليمى فى مصر لافتا إلى أن المواطن المصرى يجب أن يتم توجيهه لمساعدة الحكومة فى تنشيط قطاع السياحة، فالسياحة ليست قضية حكومة فقط وإنما قضية شعب وحكومة.