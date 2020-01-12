شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة الإسرائيلية تسجل رقما قياسيا فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة زمان التركية، أن حركة السياحة الإسرائيلية إلى تركيا سجلت رقمًا قياسيا في 2019، وبحسب تقرير لها، بلغ عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا تركيا نحو 560 ألفا، مما يشكل ارتفاعا بنسبة أكثر من 25 % مقارنة بعام 2018.

وقالت زمان أن الدراما التركية تحظى باهتمام كبير في العديد من الدول حول العالم،أبرزها دولة إسرائيل ففي السابق أذيعت مسلسلات مثل القرن العظيم ،حريم السلطان، وايزل والقبضاي فى إسرائيل وتابعها الكثير من المشاهدين.

وأكدت زمان فى تقرير لها ، أن بعض السياح الإسرائيلين، يقصد مدينة بورصة لزيارة المنزل الذي يشهد أعمال تصوير المسلسل، ويقوم الإسرائيليون بالتقاط صورا تذكارية في كل أرجاء المنزل، ومعالم مدينة بورصة، ونشرها على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي،وأشار وكلاء السياحة إلى أن معظم السياح الإسرائيليين الذين يزورون تركيا هم من المجتمع العربي.

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وقال التقرير أنه في عام 2018 سجلت الخطوط الجوية التركية زيادة في عدد المسافرين بين مطاري تل أبيب وأتاتورك في إسطنبول بنسبة 17.62% عن العام السابق، وبجانب السياحة، تجذب عمليات زراعة الشعر في تركيا العديد من الإسرائيليين، حيث أصبحت تركيا دولة عظمى لزرع الشعر ويستغل الإسرائيليون الفرصة لاستعادة الشعر الكامل الذي كان لديهم ذات مرة، مقابل دفع آلاف اليورو وقضاء عدد من أيام العطلة في تركيا.