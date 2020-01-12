شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: مناورة قادر 2020 رسالة ردع لمن تسول له نفسه المساس بمصر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق، إن مناورة قادر 2020 التي تنفذها القوات المسلحة حاليا، تعد أكبر مناورة نفذتها القوات المسلحة منذ 6 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المناورة ليست موجهة ضد أحد، لأن الاستراتيجية العسكرية المصرية تعتمد على الدفاع وليس العدوان على طرف خارجي.

وتابع فرج أن المناورة تهدف إلى طمأنة الشعب المصري بأن لديه قوات مسلحة قادرة على حماية حدود بلاده وحقوقها الاقتصادية، مشيرا إلى أن المناورة بمثابة رسالة ردع لمن تسول له نفسه المساس بمصر.

Advertisements

وأشار مدير الشئون المعنوية الأسبق أن مصر باتت مهددة لأول مرة من الاتجاهات الأربعة الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، ولهذا تم تدعيم القوات المسلحة بالغواصات وحاملات الطائرات وغيرها من الأسلحة الحديثة.

وأكد، أن منظومة التسليح الحديثة للجيش المصرى، والتى ظهرت خلال فعاليات المناورة قادر 2020، والتى تتم على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة، مشيرا أن القوات المسلحة سوف تنفذ قريبا المرحلة النهائية من المناورة (قادر 2020)، حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات فى تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجى للقوات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط .