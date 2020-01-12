900 دار و7 ناشرين للكتاب الصوتي.. تفاصيل معرض الكتاب 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تنطلق الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير الجاري، حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، فيما تحل دولة السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار العالم "جمال حمدان" شخصية المعرض.

وعقدت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، في قاعة المنارة، اليوم الأحد.

وبدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي عن دورة اليوبيل الذهبي للمعرض العام الماضي.

وينشر "الخليج 365" أبرز ملامح الدورة الجديدة من واقع الأرقام التي تم إعلانها خلال المؤتمر الصحفي:

1- عدد الناشرين وصل إلى 900 دار نشر وجهة، بزيادة 153 دار نشر عن العام الماضي.

2- 398 دار نشر مصرية مشاركة في المعرض.

3- 808 عدد الأجنحة المشاركة، بزيادة 86 عن العام الماضي.

4- 75 عدد الناشرين المصريين من كتاب الأطفال.

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5- 121 عدد الناشرين المصريين للكتاب الإسلامي والتراثي.

6- 41 عدد مكتبات سور الأزبكية.

7- 7 عدد الناشرين للكتاب الصوتي الإلكتروني.

8- 3 عدد المشاركين من ذوي الهمم.

9- 255 عدد الناشرين العرب.

10- 99 عدد دور النشر المشاركة عن طريق التوكيلات.

11- 925 عدد الأنشطة.

12- 3502 عدد المشاركين في الفاعليات.

13- 38 عدد الدول المشاركة في المعرض، بزيادة ثلاث دول عن العام الماضي.