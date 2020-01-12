إعلام: وزير الخارجية القطري يزور العراق لعقد محادثات مع القادة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يزور العراق لعقد مباحثات سياسية مع القادة العراقيين.
وتأتي الزيارة بعد تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتّحدة على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في العراق، اللواء قاسم سليماني.
وهذه تعد أول زيارة لوفد قطري بعد التصعيد العسكري والسياسي بين الولايات المتحدة والعراق وإيران.
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