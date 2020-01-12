أعلن رئيس أبخازيا راؤول خاجيمبا ، مساء اليوم الأحد ، استقالته من منصبه، بعد مفاوضات أجراها مع زعيم المعارضة أسلان بجانيا، الذي أفاد بأنه طالب رئيس الجمهورية بالاستقالة؛ على خلفية تصويت البرلمان لصالح استقالته والاحتجاجات المطالبة برحيله وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .
وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - " إن الأيام القادمة ستكشف ذلك".
وقال الرئيس المستقيل ـ ردا على سؤال عما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة ،
وتولى خاجيمبا بصورة رسمية صلاحيات رئيس جمهورية أبخازيا في 9 أكتوبر الماضي؛ بناء على نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي حصل فيها، في 8 سبتمبر، على 47.4% من أصوات الناخبين، مقابل 46.2% لدى منافسه، رئيس حزب "متساخارا" المعارض ألخاس كفيتسينيا.
وتقدم زعيم المعارضة إلى المحكمة العليا بطلب إعلان نتائج الانتخابات "لاغية"، لكن طلبه قوبل بالرفض.
وصوت نواب البرلمان الأبخازي ، في 9 يناير الجاري ، لصالح استقالة خاجيمبا ، كما طالب برحيله من منصبه محتجون اقتحموا ، قبل أيام ، مبنى الإدارة الرئاسية وحاصروها ، معربين عن سخطهم على كيفية نظر القضاء في شكوى ألخاس كفيتسينيا، وسير التحقيق في تبادل لإطلاق النار شهدته العاصمة سوخوم، في نوفمبر الماضي، وسوء الظروف المعيشية وتفشي الفساد في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأبخازي يستقيل من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.