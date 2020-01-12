الرئيس الأبخازي يستقيل من منصبه

أعلن رئيس أبخازيا راؤول خاجيمبا ، مساء اليوم الأحد ، استقالته من منصبه، بعد مفاوضات أجراها مع زعيم المعارضة أسلان بجانيا، الذي أفاد بأنه طالب رئيس الجمهورية بالاستقالة؛ على خلفية تصويت البرلمان لصالح استقالته والاحتجاجات المطالبة برحيله وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .



وقال الرئيس المستقيل ـ ردا على سؤال عما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة ،

وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - " إن الأيام القادمة ستكشف ذلك".وتولى خاجيمبا بصورة رسمية صلاحيات رئيس جمهورية أبخازيا في 9 أكتوبر الماضي؛ بناء على نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي حصل فيها، في 8 سبتمبر، على 47.4% من أصوات الناخبين، مقابل 46.2% لدى منافسه، رئيس حزب "متساخارا" المعارض ألخاس كفيتسينيا.وتقدم زعيم المعارضة إلى المحكمة العليا بطلب إعلان نتائج الانتخابات "لاغية"، لكن طلبه قوبل بالرفض.وصوت نواب البرلمان الأبخازي ، في 9 يناير الجاري ، لصالح استقالة خاجيمبا ، كما طالب برحيله من منصبه محتجون اقتحموا ، قبل أيام ، مبنى الإدارة الرئاسية وحاصروها ، معربين عن سخطهم على كيفية نظر القضاء في شكوى ألخاس كفيتسينيا، وسير التحقيق في تبادل لإطلاق النار شهدته العاصمة سوخوم، في نوفمبر الماضي، وسوء الظروف المعيشية وتفشي الفساد في البلاد.