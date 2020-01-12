وزيرا الري والخارجية السودانيان يشاركان في مفاوضات سد النهضة

غادر وزيرا الري والموارد المائية بالسودان ياسر عباس، والخارجية أسماء عبد الله، إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم الأحد ، للمشاركة في مفاوضات

سد النهضة ، التي تستضيفها واشنطن غدا الإثنين على مستوى وزراء الخارجية والمياه ، من مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة مراقبين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.ومن المقرر أن يُعقد اجتماع واشنطن في ضوء ما توافق عليه وزراء الخارجية في اجتماعهم في واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي.