وزيرا الري والخارجية السودانيان يشاركان في مفاوضات سد النهضة

غادر وزيرا الري والموارد المائية بالسودان ياسر عباس، والخارجية أسماء عبد الله، إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم الأحد ، للمشاركة في مفاوضاتسد النهضة ، التي تستضيفها واشنطن غدا الإثنين على مستوى وزراء الخارجية والمياه ، من مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة مراقبين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع واشنطن في ضوء ما توافق عليه وزراء الخارجية في اجتماعهم في واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي.
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