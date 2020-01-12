الخارجية الايرانية: إيران ستقدم الدعم القنصلي لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي اليوم أن حكومته قررت تقديم الدعم القنصلي لعائلات ضحايا حادث طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطت بطريق الخطأ يوم الأربعاء الماضي وفقالما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت قناة (روسيا اليوم)، في نشرتها باللغة الإنجليزية، إلى أن إيران اعترفت أمس السبت بمسئوليتها عنإسقاط الطائرة الأوكرانية والتزامها بتقديم المسئولين عن الحادث إلى العدالة.
يشار إلى أن إسقاط الطائرة الأوكرانية، الذي وقع إثر إقلاعها من مطار الخوميني الدولي بطهران يوم الأربعاء الماضي، قد أسفر عن مصرع جميع الركاب والطاقم البالغ عددهم 176 شخصا.
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