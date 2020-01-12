وزير الخارجية الإماراتي يلتقي مندوبين دائمين لدى الأمم المتحدة

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مع عدد من المندوبين الدائمين لدول ترينيداد وتوباغو، بنين، بوروندي، وجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وأم أن

وزير الخارجية الإماراتي التقى كل من وبينيلوب بيكلز المندوب الدائم لدولة ترينيداد وتوباغو، كلود فيليكس دوريغو المندوب الدائم لبنين، ألبرت شينغيرو المندوب الدائم لبوروندي، سيديبي فاتوماتا كابا المندوب الدائم لجمهورية غينيا ، وذلك على هامش أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، لتبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دول العالم.من جانبهم، أشاد مندوبو الدول لدى الأمم المتحدة بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات لنشر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم ودعم الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.