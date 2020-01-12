كندا: فريق دولي يتفق على محاسبة مسئولي حادث الطائرة الأوكرانية بشفافية

اتفق فريق الاستجابة والتنسيق الدولي "المعني بضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها النظام الإيراني بالخطأ بالقرب من طهران"، على ضرورة التركيز على الشفافية والمحاسبة والعدالة إزاء المتسببين في الحادث، وكذا تعويض أسر الضحايا وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الكندية، في

بيان اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال اجتماع الفريق المكون من ممثلين من دول (كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا وأفغانستان)، أمس السبت.وأعرب المشاركون، في الاجتماع، عن قلقهم البالغ من اعتقال السلطات الإيرانية للسفير البريطاني في طهران بشكل موقت بعد حضوره مراسم تأبين الضحايا، مطالبين السلطات الإيرانية بضرورة الالتزام باتفاقية فيينا حول معاملة وحصانة الدبلوماسيين.



واتفق ممثلو الدول على البقاء على تواصل مع الشركاء في شتى أنحاء العالم؛ لضمان إجراء تحقيق كامل وتعاون من السلطات الإيرانية، ومن ضمنها إصدار التأشيرات للمحققين وإعادة جثث الضحايا وضمان مشاركة الدول في جميع أوجه التحقيق.