العناصر الأساسية للاتفاق التجاري بين أمريكا والصين

ينشر نص اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري بين الولايات المتحدة والصين بأكمله، الأربعاء، خلال مراسم التوقيع عليه في واشنطن، بحسب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو. وفيما يلي العناصر الرئيسية التي يفترض أن تتضمنها الوثيقة والتي كشف عنها عند الإعلان عن التوصل للاتفاق في 13 ديسمبر:

المجالات المعنية

يتضمن الاتفاق بنودا حول الملكية الفكرية والنقل القسري للتقنيات، وكذلك عن المواد الغذائية والزراعية والخدمات المالية وسعر الصرف، فضلاً عن تعزير المبادلات التجارية بين الطرفين وأحكاماً بشأن تسوية الخلافات. أكد الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر أن «الاتفاق ينشئ نظاما صلبا لتسوية المنازعات، يضمن تنفيذا وتطبيقا سريعا وفعالا للاتفاق». ومنذ بدء المفاوضات التجارية، تشدد الولايات المتحدة على أهمية وضرورة وجود آلية مماثلة لضمان وفاء الصين بالتزاماتها.

زراعة

منذ بدء النزاع التجاري، باتت الصين خامس سوق للصادرات الزراعية بعد ما كانت في المركز الثاني. ويقول الأمريكيون: إن الصين وافقت على شراء ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الأمريكية من ضمنها بضائع زراعية بقيمة تتراوح بين 40 و50 مليار دولار. لكن الغموض يحيط بكيفية تطبيق ذلك، فهل ستشتري الصين هذه القيمة الكبيرة من البضائع الزراعية الأمريكية خلال عامٍ واحد أو على مدى عامين؟ ولم تؤكد السلطات الصينية تلك المبالغ حتى الساعة. تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفسه، الخميس، حول مدى قدرة المزارعين ومربي المواشي الأمريكيين على تأمين كميات بهذا الحجم. وتساوي هذه الكميات ضعفي ذروة ما وصلت إليه قيمة المشتريات الأمريكية الزراعية إلى الصين عام 2012. في 2017، وقبل أن تندلع الحرب التجارية، كانت الصين تستورد ما يساوي 19.5 مليار دولار من السلع الزراعية الأمريكية. وانخفض هذا المبلغ بنحو 9 مليارات دولار في عام 2018. من جهته، أوضح نائب وزير الزراعة الصيني هان جون أن الاتفاق الأولي يقضي بزيادة الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين، مشيرا خصوصا إلى الدواجن والإجاص والتمر. وقال أيضا: إن «بعض تلك الإشكاليات تناقش منذ أكثر من عشر سنوات. هذه المرة، سنكون أمام إنجاز مهم».

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