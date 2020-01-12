الحوثي يعزل اليمنيين عن العالم

كشف مراقبون أن الحوثيين أوهموا أنفسهم أنهم بإمكانهم بناء دولة، والعكس صحيح تماما، فما يعيشه اليمن لا يعدو كونه فوضى عارمة، تسببت فيها الميليشيات الانقلابية، وكان آخرها انقطاع اليمن عن العالم، لليوم الرابع على التوالي، وخسائر بملايين الريالات، بسبب انقطاع خدمة الإنترنت عن جميع المحافظات.

4 أيام دون إنترنت

تشهد المناطق اليمنية توقفا شبه كامل لخدمة الإنترنت الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثى الانقلابية، منذ الخميس الماضي، مما تسبب في توقف كل المعاملات الرسمية والتجارية والتواصلات الشخصية بين الأفراد، وخسائر تقدر بالملايين، وأكدت مصادر محلية في صنعاء، أمس، أن خدمة الإنترنت الأرضي مقطوعة بشكل شبه كلي عن المشتركين في صنعاء، لليوم الرابع على التوالي، متهمين ميليشيا الحوثي، المسيطرة على المزود الوحيد لخدمة الإنترنت، بالوقوف وراء ذلك.

توقف القطاع المصرفي

أفادت مصادر مصرفية بأن انقطاع الإنترنت أدى إلى عرقلة تعاملات القطاع المصرفي، الذي يعتمد -بالدرجة الأولى- على خدمة الإنترنت في استقبال وإرسال الحوالات الداخلية والخارجية، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين. في حين أغلق عدد من المصارف ومقاهي الإنترنت أبوابه في العاصمة صنعاء، نتيجة استمرار عملية توقف الخدمة، ورجّح مختصون في مجال الاتصالات، أن السبب وراء انقطاع الإنترنت في اليمن يأتي على خلفية مشكلات بين «تيليمن» الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وبين المشغل الدولي لخدمة الإنترنت، وذلك بسبب تأخر الميليشيات في دفع مستحقات الخطوط التشغيلية لخدمة الإنترنت في اليمن. واستبقت ميليشيات الحوثي توقيف الإنترنت بحملة واسعة، الشهر الماضي، لقطع شبكات الإنترنت المحلية «الواي فاي» في مناطق سيطرتها، بعد رفعها سعر تعرفة الإنترنت بنسبة تجاوزت 130%، إضافة إلى تعمدها إبطاء سرعة النت بشكل متعمد منذ سنوات، وأرجع مراقبون إجراءات التضييق الحوثية المستمرة على خدمة الإنترنت، إلى مخاوف من اندلاع انتفاضة شعبية ضدهم، يسهم الإنترنت في توسعها، إذ لجأت أكثر من مرة إلى الحد من سرعة الإنترنت في صنعاء، تفاديا لأعمال مناهضة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتحكم الحوثيون في خدمة الإنترنت، التي تزود بها من إحدى الشركات المختصة، مقرها صنعاء، وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع.

أهداف تحكم الحوثيين بالإنترنت

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التضييق على حياة المواطنين ومنع نشر فضائحهم

المخاوف من اندلاع انتفاضة شعبية ضدهم

إجبار المواطنين على ترشيد استخدام الإنترنت بالقوة

السيطرة على المشتركين بمناطقه البالغ عددهم 2.5 مليون

رفع التعرفة على استخدام الإنترنت للضعف