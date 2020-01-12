قادة الدول يقدمون التعازي في وفاة قابوس

ومن بين المسؤولين الذين قدموا إلى مسقط، الرئيس التونسي قيس سعيد، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، إضافة إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وتوفي السلطان قابوس، الذي تولى الحكم في 23 يوليو 1970، مساء الجمعة عن 79 عاما. وفي انتقال سلس وسريع للسلطة، أدّى وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق آل سعيد، السبت، اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطانا لعمان، خلفا لابن عمه الراحل قابوس.
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