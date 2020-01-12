قادة الدول يقدمون التعازي في وفاة قابوس

توافد عدد من المسؤولين الغربيين والعرب، إلى العاصمة العمانية مسقط، لتقديم التعازي للعائلة الحاكمة، بعد وفاة السلطان قابوس الجمعة عن عمر 79 عاما. وتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إلى قصر العلم، لتقديم التعازي، واستقبلهما السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد. وترأس ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفدا إماراتيا توجه إلى مسقط لتقديم التعازي. وتوجه ملك الأردن عبدالله الثاني، إلى سلطنة عُمان على رأس وفد رفيع المستوى لتقديم العزاء.

ومن بين المسؤولين الذين قدموا إلى مسقط، الرئيس التونسي قيس سعيد، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، إضافة إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وتوفي السلطان قابوس، الذي تولى الحكم في 23 يوليو 1970، مساء الجمعة عن 79 عاما. وفي انتقال سلس وسريع للسلطة، أدّى وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق آل سعيد، السبت، اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطانا لعمان، خلفا لابن عمه الراحل قابوس.