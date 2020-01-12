واشنطن تشعر بـ «القلق» من محاولة روسيا تقويض بايدن

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين يان، اليوم الأحد، أن الحكومة الأميركية «تشعر بالقلق» بشأن تقرير عن أن روسيا ربما تحاول تقويض الحملة الرئاسية للمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال أوبراين في تصريحات لبرنامج «هذا الأسبوع» الذي تبثه شبكة «إيه بي سي» الأميركية، إن ترامب حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من التلاعب في الانتخابات، بحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وأضاف أوبراين «لا أريد أن يتدخل الروس أو الصينيون أو الإيرانيون أو آخرون في حملة ترامب أو حملة بايدن أو في أي حملة.. أعتقد أن الرئيس لديه بالتأكيد الشعور نفسه».

ولا يزال بايدن نائب الرئيس السابق المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات 2020، وفقاً لمتوسط لاستطلاعات الرأي من موقع «ريال كلير بوليتكس». اقرأ أيضاً... اللجنة القضائية تقر لائحة الاتهام بحق ترامب بشأن عزله

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