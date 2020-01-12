باريس ولندن وبرلين تطالب طهران «باحترام كامل» للاتفاق النووي

دعت كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا إيران، اليوم الأحد، إلى العودة «إلى الامتثال الكامل» لالتزاماتها بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني.

وقالت العواصم الأوروبية الثلاث في بيان مشترك في سياق التوتر بين طهران وواشنطن «اليوم، رسالتنا واضحة: ما زلنا ملتزمين بالاتفاق النووي والحفاظ عليه. نحض إيران على إلغاء جميع التدابير التي تناقض الاتفاق، وندعوها إلى الامتناع عن أي أعمال عنف جديدة، ونظل مستعدين للدخول في حوار مع إيران على هذا الأساس من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة». اقرأ أيضاً.... وكالة الطاقة الذرية: إيران تنتهك الاتفاق النووي بتوسيع تخصيب اليورانيوم

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