زعماء العالم يتوافدون على مسقط للتعزية في السلطان قابوس

يتواصل توافد قادة وزعماء وممثلي الدول العربية والإسلامية والأجنبية، اليوم الأحد، على العاصمة العمانية مسقط لتقديم واجب العزاء، في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.

وتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إلى قصر العلم لتقديم التعازي واستقبلهما السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد.

وأكد البيان البريطاني أن «المملكة المتحدة وسطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية واسعة تعود إلى أكثر من 200 عام»، مشددا على أن «بلدينا يرتبطان بعلاقات اقتصادية عميقة ومصالح دفاعية وأمنية مشتركة».

وتوجه ملك الأردن عبد الله الثاني يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى سلطنة عُمان على رأس وفد رفيع المستوى لتقديم العزاء.

ومن بين المسؤولين الذين قدموا إلى مسقط لتقديم التعازي في وفاة السلطان قابوس، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والرئيس التونسي قيس سعيد.

وشارك الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أيضا في تقديم واجب العزاء، بعد يوم من تولي السلطان الجديد مقاليد الحكم.

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وفي انتقال سلس وسريع للسلطة، أدى وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق آل سعيد السبت اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطاناً لعمان خلفاً لابن عمه الراحل قابوس.

وتعهد هيثم بن طارق بعد تعيينه بمواصلة سياسة بلاده الخارجية القائمة على «عدم التدخل».

وتوفي السلطان قابوس الذي تولّى الحكم في 23 يوليو 1970، مساء الجمعة عن 79 عاماً.