وزير خارجية إسرائيل يؤجل زيارة للإمارات بسبب مخاوف أمنية

ألغى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس زيارة إلى إمارة دبي، على خلفية توجيهات أمنية لاستخبارات بلاده عقب اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني.



وربط دبلوماسيان اليوم الأحد بين قرار تأجيل الزيارة والتوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران.



وكان من المقرر أن يحضر كاتس -الذي يترأس أيضا وزارة المخابرات- اجتماعات في منتصف يناير/كانون الثاني في دبي في إطار الاستعداد لمعرض إكسبو 2020، لكن دبلوماسيا إسرائيليا قال إن الوزير سيرجئ الزيارة "بتعليمات من مسؤولي الأمن". ولم يحدد الدبلوماسي موعدا جديدا للزيارة.



وأفاد دبلوماسي آخر، رفض كذلك الكشف عن هويته، بأن إسرائيل تخشى أن تستهدف إيران كاتس في الخليج في إطار الرد على حليفتها الولايات المتحدة. ولم يورد الدبلوماسي أدلة على أي تهديد محدد.



ولدى إسرائيل جناح خاص في إكسبو دبي 2020، الذي يُفتتح في أكتوبر/تشرين الأول، وهي مشاركة وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تطبيع للعلاقات مع الدول العربية".



وقالت القناة 12 الإسرائيلية الأحد إن الزيارة كانت أيضا بهدف عقد لقاءات سياسية بهدف دفع اتفاق "عدم اعتداء" بين إسرائيل ودول الخليج يتبناها نتنياهو برعاية الإدارة الأميركية.



وفي مطلع الشهر الماضي كشف الوزير كاتس في مقابلة مع إذاعة الجيش أن "وفدًا إسرائيليًا وصل إلى العاصمة الأميركية واشنطن لإجراء محادثات متطورة حول إمكانية التوصل لاتفاق (عدم الاعتداء) بين إسرائيل ودول الخليج".



ونوه كاتس آنذاك إلى أنّ الوفد الإسرائيلي يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل ومجلس الأمن القومي والجيش.



وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.



وتنامى وصول وفود إسرائيلية إلى الإمارات في الفترة الأخيرة، كان من بينها توجه وفد رفيع من وزارة العدل الإسرائيلية إلى العاصمة أبو ظبي في منتصف الشهر الماضي، وذلك للمشاركة في مؤتمر دولي لمكافحة الفساد.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" -على موقعها الإلكتروني- وقتها أن الوفد ترأسته دينا زيلبر نائبة النائب العام، وضم مسؤولين رفيعي المستوى من القسم الجنائي والدولي بمكتب الادعاء العام.



المصدر : وكالات

