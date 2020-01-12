برد وأمطار تتساقط على الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يناير 2020 10:15 مساءً - مشاركة شهدت مناطق عدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، سقوط حبات من البرد وأمطار متباينة الشدة، في ظل حالة من عدم الاستقرار الجوي التي تغطي المنطقة. المزيد من الأخبار لواء “جفعاتي” الاسرائيلي يجري أكبر تدريب عسكري تحسبا للحرب Advertisements انفجار هائل سُمِع على بعد 15 كيلومترا.. 8 قتلى في “كارثة مصنع… وأفاد المرصد الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات بسقوط حبات من البرد في إمارة الفجيرة، مصحوبا هطول غزير للأمطار. ونشر المركز على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” مقاطع فيديو تظهر سقوط البرد أو يعرف بالمطر المتجمد في منطقة الطويين في الفجيرة. كما سجلت أدنى درجة حرارة في الإمارات، صباح الأحد، في منطقة جبل بيس، وهي 1.3 درجة مئوية. المصدر سكاي نيوز

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