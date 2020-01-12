كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تعلن نجاح منظومة القبة الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، نجاح إجراء تجارب جديدة على منظومة اعتراض الصواريخ "القبة الحديدية" والتي أدخلها الجيش الإسرائيلي للخدمة منذ ما يزيد عن 10 أعوام، حيث ظهر بعض القصور في أدائها.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول عسكري إنه "تمت عملية ناجحة لتطوير القبة الحديدية بعد سلسلة من تجارب الاعتراض اليوم الأحد، بعد 10 سنوات من أول تجربة للنظام في يناير 2010".

وأضافت، أنه "تم فحص قدرات النظام، في نسخة تطوير جديدة ومتقدمة لمواجهة عدد من السيناريوهات التي تحاكي التهديدات المستقبلية، التي قد يواجهها النظام أثناء المواجهة".

وتابع المسؤول الإسرائيلي، أنه "بعد مرور 10 سنوات على أول تجربة ناجحة لنظام القبة الحديدية، أجرى النظام 2400 عملية اعتراض عملية ناجحة".

وأوضح، أن "النظام الذي تم اختباره في سلسلة التجارب الحالية هو نظام مُحسَّن مقارنة بالنظام التشغيلي اليوم، وسيسمح للقوات الجوية بالتعامل بشكل أفضل مع التهديدات المتوقعة في الساحة".