كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تعلن نجاح منظومة القبة الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت، أنه "تم فحص قدرات النظام، في نسخة تطوير جديدة ومتقدمة لمواجهة عدد من السيناريوهات التي تحاكي التهديدات المستقبلية، التي قد يواجهها النظام أثناء المواجهة".
وتابع المسؤول الإسرائيلي، أنه "بعد مرور 10 سنوات على أول تجربة ناجحة لنظام القبة الحديدية، أجرى النظام 2400 عملية اعتراض عملية ناجحة".
وأوضح، أن "النظام الذي تم اختباره في سلسلة التجارب الحالية هو نظام مُحسَّن مقارنة بالنظام التشغيلي اليوم، وسيسمح للقوات الجوية بالتعامل بشكل أفضل مع التهديدات المتوقعة في الساحة".
وسبق أن واجهت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، مجموعة من العقبات خلال عملها، خاصة خلال موجات التصعيد التي اندلعت بين قطاع غزة وإسرائيل، حيث فشلت القبة الحديدية في التعامل مع العدد الكبير من الصواريخ دفعة واحدة.