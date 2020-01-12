كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجهولون يضرمون النار في مقر منظمة بدر بمحافظة كربلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت شبكة "24 لايف"، في خبر لها، مساء اليوم الأحد، أن مجهولون يضرمون النار في مقر منظمة بدر بمحافظة كربلاء العراقية.

وحاول الأمن العراقي إبعاد متظاهرين يسعون لاقتحام مقر محافظة كربلاء.

وتظاهر المئات من المحتجين في محافظة واسط، جنوب شرقي العراق، أمام مبنى جامعة واسط بمركز المحافظة مدينة الكوت، في خطوة تصعيدية جديدة تجاه الحكومة المحلية في المحافظة.



وتصادم المحتجين والقوات الأمنية بعد دعوات المحتجين إلى استمرار العصيان الطلابي، "المحتجون رشقوا القوات الأمنية التي اصطدموا معها، بالحجارة".

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