كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الشعب الجمهورى التركي: أردوغان سيرحل فى أول انتخابات قادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركي أيكوت أردوغدو، مساء اليوم الأحد، إن "النظام الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان، سوف يرحل فى أول انتخابات قادمة".

وتابع نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى: "أقول شيئاً للذين يثقون بهؤلاء، هذا الرجل سيرحل، ولا يوجد حتى أى احتمال لبقائه، وبناء عليه ليقم العالم كله وعالم البيروقراطية، وعالم القضاء بعمل حساباتهم بناء على ذلك".

وجاءت تصريحات "أردوغدو" فى تقييمه للتطورات الاقتصادية الأخيرة، وقال أيضا: إن "الناس تحطمت بسبب البطالة، وأغلقت المصانع، وانتهت الزراعة، وخسر الحرفيين وبكوا دماً، ومع كل هذا يريد النظام الحاكم تنفيذ مشروع قناة اسطنبول".

وأضاف نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى: "أردوغان يخاف من أن تتحدث المعارضة عن كل ذلك، ولكن إذا أردتم العدالة والديمقراطية فيجب أن يرحل أردوغان، وأيضاً المجموعة المتربحة الموجودة حوله يخافون كثيراً مما أقول، لأنه إذا لم توجد ديمقراطية وعدالة إذا لا يوجد خبز".

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ولفت إلى أنه لم يبقى لدى الشباب أمل، ولذلك يرحل الذين تلقوا تعليماً جيداً خارج البلاد، ووفقاً للأرقام الرسمية فإن نسبة البطالة بين الشباب هى 26 فى المائة.

على جانب أخر، أصدر أوتكو تشاكير أوزر نائب حزب الشعب الجمهوري عن الصحفيين تقريراً عن حرية الصحافة لعام 2019، تزامناً مع اليوم العالمي للصحفيين الموافق 10 يناير من كل عام.

وقال نائب حزب الشعب الجمهوري: إن المحاكم في 2019 أصبحت ضد إصلاح القضاء الذي ينادي بعدم المحاكمة في خبر أو انتقاده، وأيضاً ضد قرارات القضاء الأعلى العادلة والحرية، لافتاً إلى أنه في التقرير الذي أعده أن المحكمة العليا تعتبر مهنة الصحافة جريمة إرهاب.

وذكر أوتكو تشاكير أوزر في التقرير "مايلي": أن تركيا هي البلد الثاني على العالم في حبس الصحفيين؛ حيث هناك 108 صحفي تم القبض عليهم وادانتهم فى عام واحد فقط، كما أن هناك 172 صحفي اضطروا للوقوف في المحاكم؛ للدفاع عن أخبارهم حتى لا يلقوا فى السجن بالإضافة إلى اعتقال 60 صحفياً، وتم توقيع مايقرب من نصف مليون حكم تعويض على الصحفيين، وتعرض 34 صحفي على الاقل للضرب والإهانة في الشارع ، تم حظر 36 الف و216 موقع على الانترنت.

وكان برلمانيون روس، قد كشفوا أكاذيب حكومة جماعة الإخوان الإرهابية في العاصمة الليبية (طرابلس)، التي تدعمها تركيا فيما يتعلق بإرسال مقاتلي الجيش السوري الحر إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق.