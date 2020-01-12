كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الأولى.. أمير قطر يزور طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أمير دويلة قطر، تميم بن حمد، بزيارة إيران من أجل عقد مباحثات مع مسؤولين كبار على رأسهم الرئيس حسن روحاني.

وقال تمیم، إن علاقات الدوحة مع طهران تاريخية، وأن القنوات مفتوحة دائما مع "الأشقاء في إيران"، وفق ما أوردت وكالة أنباء فارس.

وأضاف: "علاقة قطر بإيران تاريخية ودائمًا القنوات مفتوحة مع الأشقاء في إيران. ونثمن ونقدر موقف إيران وما قدمته في السنوات الأخيرة تجاه.. قطر".

ومضى يقول: دعوت الرئيس روحاني لزيارة قطر ووعدني بتلبيتها في أقرب وقت ونحن في انتظاره.

Advertisements

وسافر تميم إلى طهران في أعقاب زيارته إلى سلطنة عمان لتقديم التعازي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وتأتي الزيارة في وقت حساس للغاية، بعد اعتراف إيران بإسقاط طائرة أوكرانية فوق العاصمة طهران عن طريق الخطأ، أثناء استهداف قوات أميركية في العراق بالصواريخ.. فيا ترى ما سبب تلك الزيارة؟.

وقال الرئيس روحاني خلال المؤتمر الصحفي عصر اليوم الاحد انه بات جلي للجميع في ان العلاقات بين البلدين الشقيقين هي علاقات تاريخية تقوم دوما على اساس الصداقة وحسن الجوار.

ويوم الأربعاء الماضي، تحطمت طائرة ركاب أوكرانية عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي بطهران، ما أسفر عن مصرع جميع من كان على متنها، وعددهم 176 شخصًا، أغلبهم من الإيرانيين.