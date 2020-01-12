استقالة نائب الرئيس الإيراني واثنين من المسئولين

ويذكر أن أعلنت مسؤولة محلية في إيران، اليوم الأحد، استقالتها احتجاجا على كارثة الطائرة الأوكرانية، وفق وسائل إعلام إيرانية.

ومنذ الأمس تشهد إيران غضبا شعبيا، بعد اعتراف القوة الجوية للحرس الثوري بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ، ما أدى لمقتل جميع ركابها، وغالبيتهم من الإيرانيين.

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وذكر موقع "عصر إيران" عصر إيران“ المقرب من التيار الإصلاحي الإيراني، اليوم، أن ”بهارة آورين“ عضو رئاسة مجلس مدينة طهران قدمت استقالتها.

ومساء السبت، خرجت تظاهرات في طهران ضد الحرس الثوري والمرشد، بعد الإعلان رسميًا عن مسؤولية الحرس في إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ويوم الأربعاء الماضي، تحطمت طائرة ركاب أوكرانية عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي بطهران، ما أسفر عن مصرع جميع من كان على متنها، وعددهم 176 شخصًا، أغلبهم من الإيرانيين.