كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الليبي يكشف تفاصيل طلب تدخل الجيش المصري ضد الغزو التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار حميد الصافي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، إن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي تحدث في البرلمان المصري، بأنه سيضطر إلى طلب تدخل القوات المسلحة المصري في ليبيا، إذا حدث غزو تركي

ولفت "الصافي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، إلى أن طلب تدخل الجيش المصري لم يكن طلبًا رسميًا، ولكنه كان نقطة في خطابه أمام البرلمان المصري.

وتابع أن وقف إطلاق النار حدث وفقًا لمبادرة روسية، وسيذهب رئيس مجلس النواب الليبي، إلى موسكو غدًا للرفض وجود أي مليشيات في ليبيا، تمهيدًا لإقامة دولة مؤسسات، خلاف أن دماء الشهداء لا يمكن التفريط فيها بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن البرلمان العربي سيجتمع في القاهرة خلال 3 أيام وسيطلب من رئيس البرلمان العربي سحب الثقة من حكومة الوفاق.