كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جون بولتون: تغيير النظام في إيران يلوح في الأفق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، إن تغيير النظام في إيران يلوح في الأفق، وذلك على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد؛ احتجاجا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.

وأوضح بولتون، عبر حسابه على "تويتر "، أن "النظام الإيراني يتعرض لحالة من الضغط الشعبي أكثر من أي وقت مضى"، مضيفا "تغيير النظام الإيراني يلوح في الأفق".

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ودعا بولتون، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوروبا إلى عدم التفاوض مع النظام الايراني الذي وصفه بـ"غير الشرعي".

وفي وقت سابق طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النظام الإيراني بالكف عن قتل المتظاهرين ووقف قمع الاحتجاجات.

وقال ترامب، في تغريدة على موقعه بـ"تويتر"، موجها حديثه لقادة إيران: "أقول لقادة إيران: لا تقتلوا متظاهريكم" منبها إلى أن العالم "والأهم الولايات المتحدة تراقب" الوضع.