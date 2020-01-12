كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدي: داعش يعتمد بشكل أساسي على الأطفال في العمليات الانتحارية والتخريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي: إننا "لدينا أكثر من 12 ألف مقاتل داعشي، ولدينا معسكرات عديدة تضم عائلة هؤلاء الدواعش تخص المهاجرين الأجانب، والسوريين، وعدد الموجودين في المخيمات يتجاوز 100 ألف بجميع الأماكن بينهما 60 ألف نازح عراقي جزء منهم مهاجرين وجزء تابعين لداعش".



وأوضح "عبدي"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنهم طلبوا من بعض الدول أن تأخذ بعض المعتلقين من الدواعش لكنهم رفضوا بحجة عدم جاهزية السجون لديهم، واعتمادوا على مواردهم الذاتية في إيواء الدواعش وعوائلهم، مناشدًا الدول التي ينتمي إليها معتقلوا الدواعش أن يعترفوا بدور قوات سوريا الديمقراطية في اعتقالهم والاحتفاظ بهم، وعلى الجميع أن يقوموا بواجباتهم في ملف المعتقلين وعوائل تنظيم داعش لدينا.



وتابع "عبدي"، أننا حصلنا على كنز من المعلومات من الدواعش المعتقلين، وأصبحنا نعرف كيف عملوا وكيف تمددوا، وكيف ينظموا أمورهم، وتمكنا من إيجاد مستودعات الأسلحة التي كانوا يخبئونها، واستطعنا إفشال بعض العمليات كانوا يريدون القيام بها في أوروبا وفي دول أخرى في الخارج في الفترة القادمة، مؤكداً على أن داعش كان يعتمد بشكل أساسي على الأطفال في العمليات الانتحارية والتخريب.