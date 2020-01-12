كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تميم" يوجه دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني لزيارة قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشكر إلى إيران، اليوم الأحد، وقال: إن "الدوحة تقدر دور إيران وما قدمته لقطر في الحصار، من خلال فتح موانئها أو أجوائها".

وشدد الأمير القطري، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني في طهران، على أن "الحل الوحيد لخلافات المنطقة هو الحوار وتخفيف التصعيد".

ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن "إيران وقطر اتخذتا اليوم قرارات جيدة ومهمة لتوسيع العلاقات بينهما".

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وأوضح تميم بن حمد آل ثاني، بعد إجراء مباحثات مع الرئيس الإيراني، أن لقاءه مع روحاني كان "جيداً ومثمراً"، مشدداً على أن العلاقات بين قطر وإيران "تاريخية، وشهدت تطورات كبيرة وكانت القنوات بين الجانبين دائماً مفتوحة"، وأضاف أمير قطر أنه وجه الدعوة للرئيس روحاني لزيارة قطر.

وقال روحاني: إن "البلدين قررا زيادة وتيرة تبادل الزيارات بينهما"، مضيفاً: نظراً لأهمية الأمن بالمنطقة ولا سيما في الخليج "قررنا الاستمرار بالتعاون والتشاور بين البلدين".

كما أعلن الرئيس الإيراني، أن الجانبين قررا عقد اللجنة المشتركة بينهما بصورة سنوية، معبراً عن أمله بأن تتوسع العلاقات بين الدوحة وطهران.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد زار طهران في الأسبوع الماضي، والتقى خلال الزيارة حسن روحاني ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، وبحث خلال الزيارة التطورات الإقليمية خصوصاً بالعراق، وعلى رأسها اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، قبل أكثر من أسبوع.