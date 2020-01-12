كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "واشنطن بوست" تكشف عن أزمة جديدة تعصف بكأس العالم القطري 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقرير عن المشاكل الجديدة التي تواجه كأس العالم في قطر 2022، والتي ما تلبث أن تواجه مشاكل لتلحق بها مشاكل جمة اخرى.

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن "قرار تنظيم نهائيات كأس العالم 2022 في قطر عاد إلى الأضواء على مدار الأيام العشرة الماضية بقرارات منفصلة، اتخذها فريق كرة القدم الوطني للرجال في مهمة مع ناد هولندي؛ لإلغاء خططهم لممارسة الرياضة هناك".

ووفقًا للصحيفة، واجهت "الفيفا" منذ المنح المثير للجدل لهذا البلد الصغير في الخليج الفارسي منذ تسع سنوات؛ حيث واجهت انتقادات لا هوادة فيها للتصويت الملوث بالتزوير؛ لاختيار أمة لها سجل متقلب من حقوق الإنسان إلى جانب اختيار جزء من العالم تبلغ درجة الحرارة فيه أرقام لا مثيل لها.

وأدت هذه القضايا إلى ارتفاع ​​المخاوف المتعلقة بالسلامة بالنسبة لآلاف المتفرجين و32 فريقًا يزورون المنطقة، وتحديدًا شبه جزيرة صغيرة تلتصق بالخليج الاستراتيجي السياسي، وتحدها المملكة العربية السعودية وإيران.

واندلعت الاضطرابات بعد وقت قصير من بداية العام الجديد، عندما قتلت غارة أمريكية بدون طيار في العراق قاسم سليماني، قائد قوة عسكرية إيرانية من النخبة، وردت إيران بالصواريخ الباليستية.

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وفي ذلك الوقت تقريبًا، كان الفريق الوطني الأمريكي يستعد لافتتاح معسكر تدريبي لمدة ثلاثة أسابيع في الدوحة، قطر، وهو خروج واسع عن اجتماع الشتاء المعتاد في جنوب كاليفورنيا، كان الغرض هو تجربة المرافق والطقس في البلد المضيف لكأس العالم.

وفي غضون ساعات من مقتل سليماني وتحذيرات الحكومة الأمريكية اللاحقة للأمريكيين في المنطقة، قام اتحاد كرة القدم الأمريكي بإغلاق المعسكر قبل أن يستقل اللاعبون رحلاتهم إلى قطر.

وتابعت الصحيفة: "مع وجود بنية تحتية محدودة حتى يتم الانتهاء من مشاريع كأس العالم، فإن قطر تعاني مع خمسة من الملاعب الثمانية، بالإضافة إلى العديد من مرافق التدريب التي يتم بناؤها من الصفر".

واختتمت الصحيفة:"أزدادت المخاوف الأمنية في قطر وتدفقت منذ بداية العام، من يدري كيف سيبدو العالم بعد 34 شهرًا من الآن".