مصر تطالب بالحزم ضد التدخلات في ليبيا بعد وقف النار

رحبت مصر، الأحد، بقرار وقف إطلاق النار غير المشروط في المنطقة الغربية الليبية الذي أُعلنه الجيش الوطني الليبي مساء أمس السبت.

وعبرت الخارجية المصرية، في بيان، عن دعم القاهرة الكامل لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، وجددت موقفها حول أهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية برلين وجهود المبعوث الأممي لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأكد البيان أن مصر تؤكد دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.

كما شددت مصر على ضرورة الاستمرار في مكافحة التيارات المتطرفة على الساحة الليبية، وأهمية إبداء الحزم اللازم في التعامل مع كل تدخل خارجي يُقدم الدعم لتلك التيارات، ويرسل المقاتلين الأجانب إلى الأراضي الليبية.

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وفي هذا الصدد، ذكرت أن نجاح العملية السياسية يقتضي الالتزام بما تم التوافق عليه من ضرورة تفكيك المليشيات بالتوازي مع وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي ستحرص مصر على تأمينه بالتعاون مع الشركاء، لاسيما أنه يحقق مصالح جميع الأطراف على الساحة الدولية.

وقال البيان إن وقف إطلاق النار يُعد خطوة أولى يتعين بعدها تنفيذ ما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي بقيادة فايز السراج تشكيلاً سليماً.

كما شددت على ضرورة تحقيق عدالة توزيع الثروة في ليبيا، فضلاً عن أهمية احترام دور مجلس النواب ضمن اتفاق الصخيرات، ومسؤولية الجيش الوطني في حماية أمن ليبيا وتحقيق استقرارها.

ومساء السبت، أعلن الجيش الوطني الليبي، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد، اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم 12 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور: "تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم 12 يناير 2020".

وحذر المسماري من خرق الهدنة قائلا: "على الطرف المقابل أن يلتزم بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت وإلا سيكون الرد قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة".