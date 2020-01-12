عبدالله بن زايد بسفارة عمان للتعزية في السلطان قابوس

قدم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وذلك خلال زيارته لمقر سفارة سلطنة عمان في أبوظبي.

وكان في استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مقر السفارة خالد بن سالم بن أحمد بامخالف القائم بالأعمال في سفارة سلطنة عمان لدى الإمارات.

ودوّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كلمة في دفتر العزاء بالسفارة تقدم فيها لقيادة وشعب سلطنة عُمان الشقيقة ببالغ التعازي وعظيم المواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، راجيا من المولى العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله في الفردوس الأعلى ويلهم الأسرة الكريمة والشعب العماني الشقيق الصبر والسلوان.





ونوه بكل اعتزاز بالعلاقات الوطيدة التي كانت تربط المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالسلطان قابوس بن سعيد والتي رسمت لنا طريق علاقتنا الأخوية الممتدة والراسخة بين البلدين الشقيقين والتي نسير على هديها.

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وأضاف: "ونحن إذ نبارك السلطان هيثم بن طارق بن سعيد توليه مقاليد البلاد فإننا نؤمن بأنه سيقود البلاد على نهج المغفور له لكي تزيد علاقات الأخوة الاستراتيجية بيننا أكثر عمقا ورسوخا واستدامة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".





وكان ديوان البلاط السلطاني في عمان أعلن، مساء الجمعة، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر 79 عاما، كما تم إعلان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما.

تولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في السلطنة 23 يوليو/تموز 1970، والراحل صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم، كما يعد أحد زعماء الخليج الذين قاموا بتأسيس مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم الأولى في أبوظبي مايو/أيار عام 1981.

وأدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، السبت، اليمين الدستورية سلطانا جديدا لعمان، خلفا للراحل قابوس بن سعيد.

وقال السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، في كلمة عقب أدائه اليمين الدستورية، إنه سيتبع خط الراحل السلطان قابوس بن سعيد، في سياساته الخارجية والتعاون الدولي.



