السودان يحدد نقاط جرائم الإخوان.. وينتظر البلاغات

حددت لجنة سودانية، الأحد، نقاطا لتلقي الشكاوى في جرائم القتل والانتهاكات التي حدثت في عهد نظام الإخوان البائد.

وطالبت لجنة التحقيق والتحري في أحداث القتل خارج القانون وانتهاكات حقوق الإنسان التي شكلها النائب العام مؤخراً، ذوي الضحايا بتقديم شكواهم وبلاغاتهم للنقاط العدلية المحددة، خلال ما بين 15 يناير/ كانون الثاني الجاري إلى 15 فبراير/شباط المقبل.

وتشمل النقاط التي حددتها اللجنة، كل الأفعال التي تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي لسنة ١٩٩١، بما في ذلك أحداث العنف الطلابي الممنهج وحالات التعذيب والاغتصاب داخل السجون والمعتقلات.

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وارتكب نظام الإخوان الإرهابي، خلال ثلاثة عقود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقتل خارج إطار القانون وتعذيب داخل معتقلات جهاز الأمن والمخابرات الذي يعد الأكثر وحشية في المنطقة.

ومن أبرز الجرائم التي ارتكبها الإخوان، قتل المعلم أمين بدوي إبراهيم داخل معتقل جهاز المخابرات في الخرطوم نتيجة تعذيب وحشي بعد اعتقاله نهاية تسعينيات القرن الماضي.

كما تعتبر جريمة مقتل نقيب الأطباء الدكتور علي الفضل، الأكثر وحشية، حيث تم قتله داخل معتقلات جهاز مخابرات الإخوان بثبيت مسمار على رأسه، وحدث ذلك مع بداية تسلم الحركة الإسلامية السياسية للسلطة بانقلاب عسكري عام ١٩٨٩.

ومارس نظام الإخوان تصفيات لطلاب الجامعات المناوئين لحكمه، حيث قتل ٤ طلاب في جامعة الجزيرة وإلقاء جثثهم على ترعة مياه، كذلك قتل الطالب علي أبو بكر بجامعة الخرطوم وأحمد الطيب بكلية شرق النيل.

هذا إلى جانب إعدام غير قانوني للشاب مجدي محجوب بتهمة حيازة النقد الأجنبي، والعديد من الانتهاكات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.