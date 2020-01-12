القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مجددا يثور الإيرانيون ضد رأس السلطة في بلدهم، قبل أسابيع قليلة مزقت صور مرشد طهران علي خامنئي، واليوم قاسم سليماني.
طلاب غاضبون مزقوا صورا للقائد السابق لفيلق القدس المصنف إرهابيا؛ احتجاجا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.
الطلاب المحتجون رددوا هتافات حادة ضد مسؤولي النظام؛ تضامنا معَ ضحايا الطائرة المدنية التي كانت تقل إيرانيين وكنديين.
وكعادتها، طاردت قوات الأمن مئات الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع أمام جامعتي أمير كبير وشريف في العاصمة طهران.
فهلْ تهدأ غضبة الإيرانيين هذه المرة أم تثور من جديد؟
كانت هذه تفاصيل خبر إيران.. صور ممزقة لقاسم سليماني ومطاردات للمتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.