إيران.. صور ممزقة لقاسم سليماني ومطاردات للمتظاهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مجددا يثور الإيرانيون ضد رأس السلطة في بلدهم، قبل أسابيع قليلة مزقت صور مرشد طهران علي خامنئي، واليوم قاسم سليماني.

طلاب غاضبون مزقوا صورا للقائد السابق لفيلق القدس المصنف إرهابيا؛ احتجاجا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.

الطلاب المحتجون رددوا هتافات حادة ضد مسؤولي النظام؛ تضامنا معَ ضحايا الطائرة المدنية التي كانت تقل إيرانيين وكنديين.

وكعادتها، طاردت قوات الأمن مئات الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع أمام جامعتي أمير كبير وشريف في العاصمة طهران.

فهلْ تهدأ غضبة الإيرانيين هذه المرة أم تثور من جديد؟