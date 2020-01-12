شاهد.. أمير الكويت يعزي العمانيين بوفاة السلطان قابوس بكلمات مؤثرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

الخليج 365

جذب مقطع فيديو لأمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، يرثي فيه سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، المدونين في البلدين الذين تجمعهم علاقات طيبة على المستوى الرسمي والشعبي.



ورثى الشيخ صباح، الذي يحظى بمحبة واسعة على المستوى الداخلي والخارجي، السلطان قابوس بعبارة ”قابوس ما مات وأنتم موجودون، الله يرحمه والحمد لله على كل حال“، وذلك خلال تقديمه واجب العزاء للسلطان العماني الجديد هيثم بن طارق، يوم أمس السبت، بعد أن توجه إلى السلطنة برفقة عدد من الشيوخ والمسؤولين.

وظهر الشيخ صباح، الذي تجاوز عمره الـ90 عاما، مواسيا السلطان العُماني الجديد وسط وجود عدد من المسؤولين والحضور من كلا البلدين، وتغطية العزاء من قبل عدة وسائل إعلامية.

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وأعرب عدد كبير من المدونين عن فخرهم بأمير الكويت الشيخ صباح، وإصراره على حضور عزاء السلطان قابوس شخصيا، بالرغم من كبر سنه ووضعه الصحي، ومشاركته للشعب العماني في أحزانهم، وهو ما اعتاده بشكل دائم الشيخ صباح الملقب بـ“أمير الإنسانية“.

وقال الكاتب سعود الفارسي: ”رغم كبر سنه ووضعه الصحي، إلا أنه أصر أن يأتي ويقدم واجب العزاء بنفسه!! عندما نتحدث عن الوفاء والصدق فبكل تأكيد نحن نتحدث عن #أمير_الإنسانية #أمير_الكويت الشيخ #صباح_الأحمد شفاه الله وعافاه“.