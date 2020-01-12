أكدت مندوبة ​لبنان​ الدائمة في ​الامم المتحدة​ ​أمل مدللي​ "اننا قمنا بما يتوجب علينا قانونيا وراسلنا ​وزارة الخارجية​ وأكدنا لها ان هناك خطر خسارة لبنان لصوته في الامم المتحدة اذا لم يسدد الاشتراك".

وفي حديث تلفزيوني لها، أوضحت مدللي أن "الموضوع يحل ببساطة ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ أخبرني ان الاموال ستدفع غدا، وعند وصولها سيرفع الحظر عن لبنان"، لافتةً الى أن "حجم الموضوع ليس كما يأخذه البعض في لبنان".

وأشارت الى "اننا سندفع الاشتراك غدا وسنقول لهم تأخرنا بسبب الاوضاع في لبنان"، لافتةً الى أن "كل الامور غدا تعود الى مجراها والثلاثاء سيعقد جلسة وسنشارك خلالها بالتصويت".

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كانت هذه تفاصيل خبر مندوبة لبنان بالامم المتحدة: باسيل اخبرني انه غدا سيدفع الاشتراك والثلاثاء سنشارك بالتصويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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