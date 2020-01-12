كنعان: اقرار الموازنة يضبط الانفاق ويمنع العودة الى فوضى الاثني عشرية

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إبراهيم كنعان​ أن "اقرار ​الموازنة​ يضبط الانفاق ويمنع العودة الى فوضى الاثني عشرية"، مشيراً الى "اننا قمنا بتخفيض نهائي اليوم بموافقة ​وزارة المال​ على 802 مليار".

وفي حديث تلفزيوني له، شدد كنعان على أن "المطلوب أن نثبت اوضاعنا سياسيا وشعبيا وهذا ما يجعلنا نوقف الانهيار ونذهب الى حلول".



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