أكدت مصادر "​تيار المستقبل​" لقناة "OTV" أن "رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ عائد وسيواصل العمل بما يتوجب عليه"، مشيرةً الى أن "الواجب الوطني يقتضي التركيز على الامور الاقتصادية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المستقبل لـ OTV: الحريري عائد وسيواصل العمل بما يتوجب عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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