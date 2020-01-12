أكدت مصادر ​التيار الوطني الحر​ لقناة "OTV" أن "موقفا نوعيا سيعلن عنه تكتل "لبنان القوي" بعد اجتماع له يوم الثلاثاء وسيكون هذا الموقف بناءا على متابعة متأنية لما جرى في الاسام والاابيع الماضية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر OTV: موقف نوعي سيعلن عنه تكتل "لبنان القوي" بعد اجتماع له يوم الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.