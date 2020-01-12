ابو سليمان: الـcapital control موجود ومطبق عمليا ويجب أن يقونن

أعلن ​وزير العمل​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​كميل ابو سليمان​، أن "لا أمل من الحل الداخلي للأزمة الإقتصادية، وأصبحنا في حاجة ملحة للدعم الخارجي والمنظمات الدولية" المعنية، وأن "القيام بعملية الـcapital control أصبحت تراشق مسؤوليات، فيما هذا الإجراء موجود ومطبق عمليا ويجب أن يقونن".

وفي حديث تلفزيوني، أكد ابو سليمان أن "هناك نص لمرسوم اعد منذ اليوم الأول يخوّل ​مصرف لبنان​ أخذ إجراءات لفترة محددة تقيد التحويلات إلى الخارج وتنظم السحوبات وهناك اقتراح قانون تقدم به النائب ​ميشال ضاهر​ في ​مجلس النواب​"،

وأوضح ابو سليمان أنه "يجب أن نعرف حجم الخسائر ونحدد سبل تخفيض عجز ​الموازنة​ ما يعني اننا يجب أن نخطط لحل نهائي لا ان نبحث عن حلول موقتة".

