الدفاع الإسرائيلية: تجربة محدثة لـ"القبة الحديدية" توجت بالنجاح التام

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن إكمالها بنجاح سلسلة اختبارات لنسخة محدثة بشكل ملموس من منظومة "القبة الحديدية" الصاروخية للدفاع الجوي.
وأشار بيني يونغمان، نائب رئيس شركة "رافائيل" التي شاركت أيضا في الاختبارات، أن التجارب "توجت بالنجاح التام"، حيث تمكنت المنظومة من اعتراض جميع التهديدات الافتراضية.
وقد تعهد رئيس منظمة الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع، موشيه باتل، "بأن المنظومة المحدثة ستدخل الخدمة قريباً، والدفاعات الجوية في الجيش الإسرائيلي ستصبح بذلك مجهزة لمواجهة أي تهديدات جديدة في المنطقة".
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