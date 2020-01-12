روحاني: الهجوم على عين الأسد دفاع مشروع عن النفس حسب القانون الدولي

أعلن الرئيس ال​إيران​ي، ​حسن روحاني​، أن ضربات إيران على أهداف أمريكية في ​العراق​ تمثل دفاعا مشروعا عن النفس، فيما دعا إلى عمل مشترك لمنع تكرار كوارث مثل تحطم الطائرة الأوكرانية.

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