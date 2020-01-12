الاعلام العبري: خسائر بالملايين جراء غرق طائرات حربية بسبب الشتاء

تحدثت وسائل اعلام عبرية عن وقوع خسائر بالملايين، وأضرار لحقت بطائرات حربية جراء غرق موقع تابع لسلاح الجو بمياه ​الأمطار​ والسيول في جنوب ​فلسطين المحتلة​.

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