البطولة الاحترافية.. يوسفية برشيد يُسقط مضيفه الجيش الملكي

حقق فريق يوسفية برشيد لكرة القدم، اليوم الأحد، فوزا ثمينا على مضيفه الجيش الملكي بهدف دون رد، لحساب مباريات الأسبوع الثاني عشر من البطولة الاحترافية.

ونجح الفريق “الحريزي” في افتتاح حصة التسجيل، عبر اللاعب زكرياء فاتي بعد مرور 16 دقيقة على ضربة بداية المباراة التي احتضنها المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ بالرباط، منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

ولم تشهد الـ45 دقيقة الثانية من عمر اللقاء، أي تغيير على مستوى النتيجة، لتعلن صافرة الحكم ياسين بوسليم الذي أدار هذه المواجهة، بمساعدة عبد ﷲ شطو، وياسين الضاميري، عن نهايتها بفوز الضيوف على أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.

Advertisements

ومكن هذا الفوز، وهو الرابع ليوسفية برشيد في بطولة هذا الموسم، مقابل تعادلين، و6 هزائم، مكنه من الارتقاء إلى المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

في المقابل مُني الفريق العسكري بهزيمته السادسة، مع 5 انتصارات، وتعادل وحيد، ليتجمد رصيد ممثل العاصمة الإدارية عند 16 نقطة، في الرتبة السابعة.