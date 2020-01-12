الدوري اليوناني.. “هاتريك” العربي يقود أولمبياكوس لهزم مضيفه لاميا

قاد الدولي المغربي يوسف العربي، المحترف في صفوف نادي أولمبياكوس، فريقه إلى العودة بانتصار كبير اليوم الأحد، من أرض مضيفه لاميا، بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري اليوناني.

وافتتح العربي حصة التسجيل لأولمبياكوس بعد مرور 40 دقيقة على ضربة البداية، منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف دون رد.

وعاد المهاجم المغربي 6 دقائق على بداية الجولة الثانية، ليوقع ثاني أهداف أولمبياكوس، قبل أن يضيف زميله ماثيو فالبوينا الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

ونجح العربي في فرض نفسه نجما للقاء بإحرازه هدفه الشخصي الثالث “هاتريك”، والرابع لفريقه عند الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بفوز أولمبياكوس برباعية نظيفة.

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وبفضل “هاتريك” اليوم، عزز اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، تصدره لقائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا، مبتعدا بـ5 أهداف عن البولندي كارول سويدرسكي لاعب باوك سالونيكا.

ومكن هذا الانتصار، وهو الثالث عشر لأولمبياكوس في الدوري مقابل 5 تعادلات، مكنه من مواصلة التحليق في الصدارة، رافعا رصيده إلى النقطة 44، بينما ظل لاميا في الرتبة العاشرة بعدما تجمدت نقاطه عند 22 نقطة.