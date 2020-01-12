اللاعب مأمون قشوع يحترف أوروبيا وفي طريقه للدوري الألماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع اللاعب الصاعد، مأمون قشوع (22 عاما) من مدينة الطيرة، على عقد احترافي يقضي بانتقاله للعب في الدوري النمساوي حتى نهاية الموسم الجاري.
وبرز اسم قشوع في المواسم الأخيرة بصفوف عدة فرق، من ضمنها فريق الدرجة العليا، هبوعيل حيفا، الذي حصد برفقته كأس الدولة في موسم 2017-2018.
وقام وكيل أعمال اللاعب قشوع بإبرام صفقة انتقاله إلى الدوري النمساوي، حتى نهاية الموسم الجاري، على أن ينتقل بعدها في الميركاتو الصيفي للعب في دوري الدرجة الأولى الألماني حيث أبدى فريق أوغسبورغ اهتمامه بالحصول على خدماته.
وبهذا الصدد، قال وكيل أعمال اللاعب مأمون قشوع، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الصفقة أبرمت بشكل رسمي اليوم خلال الساعات الأخيرة، وتعتبر هذه المحطة الكروية هي بمثابة تجهيز وتأهيل له قبل انتقاله للعب في البوندسليغا بدء من الموسم الكروي القادم".
وأشار إلى أن "اللاعب مأمون قشوع يتمتع بلياقة بدنية عالية ويمتاز بخامة كروية رائعة، ولديه المؤهلات للعب في أوروبا ونحن نؤمن بأن بإمكانه الوصول إلى أعلى المستويات وتحقيق أحلامه في تجربته الاحترافية".
وختم بالقول إننا "فخورين بكل ما يقدمه اللاعب مأمون قشوع، ووصوله إلى هذه التجربة الاحترافية، وبدورنا نشكر ونثمن عاليا كل من ساهم وعمل حتى وصوله إلى هذه المرحلة".
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