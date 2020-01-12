مدرب هـ. كوكب: المنافسة في القمة ستستمر حتى نهاية الموسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينافس فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء في قمة لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، وهو يصارع على حصد بطاقة الصعود إلى مستوى الدرجة الممتازة هذا الموسم.

ويحتل هبوعيل كوكب وصافة الدوري برصيد 33 نقطة وهو يبتعد بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، هبوعيل إكسال.

وبهذا الصدد، قال مدرب هبوعيل كوكب أبو الهيجاء، أدهم هادية، في حديث لـ"عرب 48"، إن "التعادل في المباراة الأخيرة أمام النادي الرياضي الطيرة كان مرضيا بالنسبة لنا، وبحسب اعتقادي التعادل كان سيد الأحكام نظرًا لمجريات المباراة".

وأضاف أن "فريقنا لم يتلق أي هدف في آخر 8 مباريات باستثناء هدف المباراة الأخيرة والذي كان عن طريق ضربة جزاء، وهذا بحد ذاته يدل على مدى جودة وتميز فريقنا".

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وتابع أن "المنافسة في قمة لائحة الدوري ستستمر لغاية نهاية الموسم بين الفرق الأربعة الأولى، ومن ناحيتنا سنعزز صفوفنا بلاعب أو اثنين في منطقة الهجوم من أجل تعزيز مكانتنا في قمة اللائحة".

وأشار إلى أن "لدينا فريق ممتاز جدا، بحيث يبذل اللاعبون جهدا كبيرا وهناك انسجام بين كافة كوادر الفريق ولدينا الإمكانيات التي تمكننا من المنافسة في قمة لائحة الدوري رغم الميزانية والكادر المتواضعين".

وأكد أن "المطلوب في هذه المرحلة مضاعفة المجهود، ونحن نلعب من مباراة لأخرى ونستعد حاليا للمباراة القادمة أمام هبوعيل كفر كنا، وستكون لدينا أفضلية اللعب في ملعبنا البيتي الذي لم نخسر به منذ بداية الموسم".

وختم هادية بالقول "ندعو الجماهير من هنا لمواصلة دعم الفريق معنويا وماديا، إلى جانب التواجد بأكبر عدد ممكن في المباريات من أجل تحفيز اللاعبين حتى المساهمة في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية".