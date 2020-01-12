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شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: تراجع شعبية الأحزاب المؤيدة لأردوغان لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
حزب الشعب الجمهوري
كشف حزب الشعب الجمهوري عن قسم من نتائج استطلاع رأي حول رضى الناخبين، أجراه في 11 مدينة كبرى في البلاد، أظهرت أن جميع رؤساء بلديات الحزب المعارض قد رفعوا من نسبة أصواتهم مقارنة بالأصوات التي حصلوا عليها في انتخابات 31 آذار مارس الماضي.
وبحسب موقع توكنماز خبر التركي، فإن الاستطلاع أظهر أن حزب الشعب الجمهوري، ”حصل على تأييد إضافي أكثر من أي حزب آخر في 11 بلدية كبرى، إذ هناك انتقال للناخبين من الأحزاب المؤيدة للرئيس أردوغان في اتجاهه“.
وأوضح الاستطلاع أن 7 في المئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية المتحالف معه، سيصوتون لحزب الشعب الجمهوري ”لو حدثت انتخابات الآن“، في حين يقول ناخبون من حزب الشعب الجمهوري لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الأخيرة، إنهم سيشاركون لو أجريت الانتخابات الآن.
وفي تعليق على نتائج الاستطلاع قال أحد مسؤولي حزب الشعب الجمهوري: ”نحن نتحول إلى الحزب الثاني للناخبين في الأحزاب الأخرى.. هناك حركة انتقال أصوات من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية إلى حزب الشعب الجمهوري“.
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