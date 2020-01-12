رئيس البرلمان الليبي: سنطالب بتدخل مصر عسكرياً

الأحد 12 يناير 2020

عقيله صالح

طالب المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، بـ“تدخل مصر عسكريا، واتخاذ موقف شجاع لحماية أمن واستقرار ليبيا إذا تعرضت ليبيا لتدخل أجنبي“ في إشارة إلى تركيا.

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وقال عقيلة صالح، خلال تواجده في زيارة لمقر البرلمان المصري يوم الأحد، إن ”مواقف مصر لحماية ليبيا وتدخلها ليس غريباً على الدولة المصرية التي تعتز بأشقائها وجيرانها“.

وأضاف أن ”الشعب الليبي يريد الأمن والاستقرار والتنمية والعيش في حياة أفضل، لكنه للأسف وجد نفسه أمام ضباع العمليات الإرهابية، بدعم ومساندة دول تدعي الإسلام والسلام“، بحسب تعبيره.

وتابع: ”لن ننسى تسجيل مواقف وصفحات مضيئة لليبيين في مواجهة ما تعرضوا له من عدوان تركي، لأن ليبيا لا تستعدي أحدا، وإنما تدافع عن حقوقها المشروعة في الحفاظ على أراضيها“.

كما وصف محاولة تركيا في نشر الفوضى في ليبيا بأنها ”محاولة بائسة من خلال حرب بالوكالة لصالح بعض الجماعات المتشددة، وما تمثله من انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية“.