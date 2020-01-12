عاجل.. رئيس أبخازيا يستقيل من منصبه

الأحد 12 يناير 2020

راؤول خاجيمبا

أعلن رئيس أبخازيا، راؤول خاجيمبا، مساء اليوم الأحد، استقالته من منصبه.

وفي حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية، أكد خاجيمبا نبأ استقالته. وردا على سؤال عما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة، قال الرئيس: "من يعش يرى".